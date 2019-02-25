شخصيات تركت أثرا في ذاكرة المغاربة .. الحلقة العاشرة: أحمد عصمان

لبنى أبروك – هبة بريس

تعاقب على المغرب طيلة السنوات الماضية، شخصيات أمنية وسياسية وحزبية صنعت تاريخا لها، ونجحت في ترك أثر لاسمها في ذاكرة جميع المغاربة الذين عايشوا فترتها أو الذين قرأوا وسمعوا عنها قصصا وروايات جذبت اهتمامهم وفضولهم.

وزراء، سياسيون، حزبيون، أمنيون ورجال دولة سنستعيد أسماءهم عبر هذه السلسلة الاسبوعية، و سنسافر وإياكم إلى الوراء بحثا عن أهم إنجازاتهم وأعمالهم أو الجدل الذي أثارته أسماءهم خلال فترة سلطتهم وهيمنتهم أو بعد إبعادهم أو ابتعادهم.

دراستهم، تكوينهم، مناصهم وأهم الانجازات والأحداث التي طبعت مسارهم، وكذا الشخصيات المعروفة التي رافقت مسيرتهم، والتي كشفت جانبا من حياتهم وكواليسا ووقائعا من سيرتهم، تلك هي الجوانب التي سنتطرق إليه بالمختصر المفيد خلال هذه السلسلة.

الحلقة العاشرة: أحمد عصمان

هو مؤسس حزب التجمع الوطني للأحرار أو “حزب القصر” كما كان يوصف سابقا، لاستقطابه لأبرز الشخصيات البورجوازيه وأهم رجال الأعمال خلال فترة الملك الراحل الحسن الثاني، والملك محمد السادس.

أحمد عصمان، الشخصية السياسية والحكومية القويه، التي نجحت في توطيد علاقتها بالقصر وبالعائلة الملكية، انطلاقا من دراسته مع الملك الراحل الحسن الثاني، ثم زواجه بشقيقته الأميرة لالة نزهة، وحصوله على مكانة ومنصب مهمة داخل الديوان الملكي.

أحمد عصمان، الذي لقب ب”أهم رئيس للوزراء بالمغرب” لقضاءه أطول مدة برئاسة الحكومة بالمملكة “6سنوات”، يعتبر اليوم شخصية ذات تاريخ سياسي وحزبي مهم و اسما قويا محفور بذاكرة عدد كبير من المغاربة . فما هي قصته؟

في سنة 1930، ولد أحمد عصمان بمدينة وجدة، وسط أسرة جزائرية الأصل، حيث كان والده جنديا في الجيش الفرنسي وجاء إلى المغرب سنة 1907.

درس أحمد عصمان، المرحلة الابتدائية بمدرسة سيدي زيان بمدينة وجدة، ثم التحق بالثانوية الاعدادية عمر بن عبد العزيز بنفسفوف فوف المدينة.

اجتهاد وتفوق أحمد عصمان الدراسي، مكناه من الالتحاق بالمعهد المولوي بالرباط، ودراسة المرحلة الثانوية رفقة الملك الحسن الثاني، قبل أن ينتقل إلى بوردو بفرنسا للدراسة الجامعية ونيل شهادة الدكتوراه في القانون سنة 1955.

بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، حصل أحمد عصمان على منصب داخل الديوان الملكي حيث عين عضوا مكلفا الشؤون الخارجية سنة 1956، ثم عين سنة 1957 بوزارة الخارجية، وعين كوكيل بوزارة الدفاع سنة 1959، ثم سفيرا للمغرب في ألمانيا الغربية سنة 1961، وسفيرا بالولايات المتحدة الأميركية سنة 1967.

وفي سنة 1970، عاد أحمد عصمان الى المغرب وعين وزيرا للشؤون الإدارية في وزارة القصر، ثم عين من 2 نونبر 1972 إلى 22 مارس 1979 رئيسا للوزراء، وهي أطول مدة قضاها رئيس وزراء مغربي.

أحمد عصمان، السياسي الذي انخرط بصفوف حزب الاستقلال وترعرع بين أبناء الحركة الوطنية، اختار الدخول الى الساحة الحزبية والسياسية من أوسع أبوابه عبر تأسيس حزب التجمع الوطني للأحرار في أكتوبر 1978، وهو حزب ليبرالي من يمين الوسط موال للقصر، واستقطب الطبقة البرجوازية، وأغلبية أعضاء مكتبه السياسي من رجال الأعمال.

جمع الحزب عند تأسيسه مجموعة من النواب أفرزتها انتخابات 76 و77، وكانت تشكل أغلبية البرلمان يومها، وقد بلغت 141 نائبا.

و بقي أحمد عصمان زعيما للحزب إلى عام 2007، إذ لم يترشح لولاية جديدة بعد 29 عاما من الزعامة السياسية. وخلفه في قيادة الحزب مصطفى المنصوري.

أحمد عصمان أو مؤسس حزب “الأحرار” لا زالت تربطه اليوم علاقات مهمة بأبرز مسؤولي وسياسي المغرب، كما لا يزال شخصية مهمة تشهد على حقبة سياسية وحزبية في تاريخ المملكة.

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