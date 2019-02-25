السيسي معلقا عن “الإعدام”: وسيلة لأخذ الحقوق بالقانون

هبة بريس - وكالات

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في البلاد “وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون”.

وكان السيسي يرد على سؤال بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت في منتجع بمدينة شرم الشيخ على مدى يومين.

وقال السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي “تحقيق الرفاهية لمواطنيها”، لكن الأولويات في المنطقة هي “الحفاظ على بلادنا من السقوط والانهيار والخراب”.

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