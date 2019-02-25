عمال وعاملات الإنعاش الوطني يستنكرون تجاهل ملفاتهم المطلبية ويقررون الإحتجاج‎

هبة بريس – الدار البيضاء

استنكر عمال وعاملات الإنعاش الوطني، التجاهل التام لملفاتهم المطلبية والمعطيات المغلوطة التي تصرح في حق العاملين والعاملات بالقطاع معبرين عن خوض مجموعة من الأشكال الإحتجاجية تعبيرا عن رفضهم للوضع الحالي وإهمال مجموعة من حقوقهم المهضومة.

وحسب بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه وكرد طبيعي على التهميش المعتمد تجاه القطاع بكل فئاته، تقرر الخروج بقررات نضالية، همت خوض مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف ذات البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد الجمع العام الذي عقد يوم السبت 23 فبراير 2019، بالمقر المركزي للأخير، تقرر الخروج بوقفات احتجاجية في كل ربوع المملكة ، تحت عنوان :”بؤر الاحتجاج“ وذلك يوم السبت 09 مارس 2019 على الساعة العاشرة صباحاً.

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