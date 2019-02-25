انتحار موظف “شنقا” في الدار البيضاء و رسالة غامضة تثير الكثير من الشكوك‎

هبة بريس – طارق عبلا

اهتزت منطقة سباتة صباح اليوم على وقع خبر انتحار موظف جماعي يشتغل بمقاطعة ابن امسيك بالدار البيضاء بعدما عثر عليه بسطح المنزل الذي يقطن به و هو جثة هامدة.

و حسب ما استقت هبة بريس من معطيات ميدانية سنوافيكم بها لاحقا بالصوت و الصورة، فقد عثر على جثة الموظف الجماعي مشنوقة بحبل مما يرجح بشكل كبير فرضية الانتحار.

و عثرت عناصر الدائرة الأمنية 23 بقطاع ابن امسيك أثناء معاينتها لمكان وجود الجثة على رسالة وضع فوقها حجر صغير حتى لا تتطاير بفعل الرياح وفق ما تم استنتاجه خاصة أنها بسطح المنزل.

و تعود الجثة لموظف جماعي من مواليد 1962 ، يقطن بمنطقة المسعودية بسباتة بالدار البيضاء و هو متزوج و أب و له مشاكل عائلية كثيرة يرجح أنها كانت السبب في إقدامه على الانتحار.

تفاصيل أخرى ترقبوها لاحقا على هبة بريس.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0