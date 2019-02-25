الرئيس التونسي: الشعب الجزائري ”يعرف ما يفعل“

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، يوم الاثنين، إن بلاده ”لا تقدم دروسًا للآخرين“، وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر، ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقه لعهدة رئاسية خامسة.

وقال السبسي خلال ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة، في جنيف، ”نحن لا نقدم دروسًا للآخرين“، وذلك في إشارة إلى أن ما يقع في الجزائر ”شأن خاص“.

وأكد الرئيس التونسي أن الشعب الجزائري، الذي قاوم الاستعمار لمدة 130 عامًا، يعرف ماذا يفعل، وأن من حقه أن يعبر مثلما يشاء وأن يختار حكامه بحرية، مجددًا التأكيد على أنه ”لا يقدم دروسًا لأحد“.

و تجمع مئات الأشخاص، الأحد، للتظاهر وسط العاصمة الجزائر، بدعوة من حركة ”مواطنة“، رفضًا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، لكن الشرطة فرقتهم بالغاز المسيل للدموع.

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