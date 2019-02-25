حلا الترك تروي معاناتها بعد انفصال والديها

هبة بريس - وكالات

عبرت المغنية حلا الترك، عن معاناتها النفسية بعد انفصال والديها عن بعضهما، من خلال برنامجها الذي ينقل حياتها بشكل واقعي.

وقالت حلا إنها في بداية مشوارها الفني وفي ظل ارتباط والديها، كانت لا تشعر بصعوبة العمل الفني، الأمر الذي اختلف بعد ظهور المشاكل حيث تغيرت حياتها للأسوأ وباتت “صعبة للغاية وغير مريحة لأنها تفتقد لمة العائلة”، متمنية أن تعيش حياة طبيعية كأي فتاة وأن تنهي دراستها.

ولفتت الترك إلى ارتياحها بالعيش مع والدتها بعد تركها لوالدها المنتج محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

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