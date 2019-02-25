اعتقال زوجة قيادي ب”البيجيدي” ضواحي فاس متلبسة بالخيانة الزوجية

ع محياوي – هبة بريس

اهتز بيت حزب العدالة و التنمية بمنطقة رأس الماء بجماعة عين الشقف ليلة الأحد – الاثنين 25 فبراير 2019 ، على وقع فضيحة من العيار الثقيل حيث كشفت مصادر خبر اعتقال زوجة قيادي بمحلية رأس الماء التابعة للمكتب الإقليمي لمولاي يعقوب ، بعد أن ضبط زوجته تخونه مع عشيقها الملتحي ببيت الزوجية بذات المنطقة .

و أضافت ذات المصادر، أن الزوج القيادي بذات الحزب، لم يمتلك أعصابه عندما شاهد زوجته تخونه مع عشيقها ببيت الزوجية، مما جعله ينفذ هجوم دموي على عاشق زوجته الذي ينحدر من مكناس.

و في نفس السياق،تدخلت السلطات المحلية وعناصر الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي ببنسودة مدعومين بالقوات العمومية لتطويق المكان فور إبلاغهما بالواقعة بتعليمات النيابة العامة المختصة، مما عجل باعتقالهم متلبسين ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليهم في محضر قانوني و تقديمهم بالمنسوب إليهم لتبقى فضائح العدالة و التنمية في تزايد.

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