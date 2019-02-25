تاوريرت.. دراسة مشروع تأهيل وتهيئة مطرح النفايات المنزلية وفق معايير فنية وبيئية‎

هبة بريس – وجدة

في إطار المجهودات المبذولة من طرف السلطة الإقليمية بتاوريرت، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والمصالح الجهوية للبيئة التابعة لها، لأجل تنفيذ البرنامج الوطني النفايات المنزلية والذي يهدف أساسا إلى تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وجعلها أكثر فعالية على المستوى البيئي والاجتماعي، انعقد بمقر العمالة يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، اجتماع موسع برئاسة عامل إقليم تاوريرت وبحضور رئيس المجلس الإقليمي لتاوريرت، رئيس مجلس جماعة تاوريرت، ممثل عن مجلس جماعة أهل واد زا ، ممثلي السلطة المحلية والمصالح الخارجية الجهوية والإقليمية المعنية، ممثلي فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقطاع البيئة، مكتب الدراسات، بالإضافة إلى المصالح المختصة بالعمالة، بشأن تفعيل الاتفاقية الخاصة بتأهيل وتهيئة المطرح الحالي لتاوريرت الذي يعاني من وضعية سيئة لها تداعيات سلبية على ساكنة المدينة والمناطق المجاورة وعلى البيئة.

وقد تطرقت السلطة الإقليمية لتاوريرت، من جهة، إلى واقعية المنهجية المعتمدة في تدبير النفايات بالجماعة، من خلال اندراجها في رؤية شمولية واستراتيجية تهم تدبير النفايات بإقليم تاوريرت من خلال آلية المخطط المديري للنفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بإقليم تاوريرت. وذلك عبر البدء بتأهيل وتهيئة المطرح الحالي مع الاستمرار في استيعاب نفايات جماعة تاوريرت ومحيطها وطمرها بالحوض المؤقت المزمع إنجازه في إطار المشروع، كمرحلة انتقالية تمتد إلى 3 سنوات، وفي أفق إغلاقه بعد مباشرة استغلال مركز الطمر والتثمين (الذي له بعد إقليمي سينجز وفق معايير دولية) والمبرمج بجماعة ملقى الويدان.

كما أشارت، من جهة أخرى، إلى أن اتفاقية الشراكة، المبرمة بين الأطراف الشريكة (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، جماعة تاوريرت، وعمالة الإقليم)، بمبلغ مالي يساوي 26 مليون درهم وموزع على 3 أشطر (2018-2020)، تؤسس لعمل مهم جدا بالمدينة ومحيطها في خط التنمية المستدامة وتركيز المقاربة التشاركية مع كافة الفاعلين المعنيين بهذا الشأن بمن فيهم جمعيات المجتمع المدني المختصة بالمجال البيئي. كما تسعى، في إطار إنجاز أشغال المشروع، إلى تحسين وظائف مساحة الموقع التي تشغلها النفايات من خلال إعادة تجميع ونقل النفايات المتناثرة على الموقع نحو الجسم الرئيسي للطمر، ومن ثمة إعادة تأهيله وإغلاقه، فيما سيتم تأهيل المنطقة المفرغة وفق المعايير الفنية والبيئية المعتمدة.

هذا، وفي إطار الإفادات التقنية المقدمة بشأن مراحل ومكونات هذا المشروع فيمكن إجمالها على النحو التالي:

– الإعلان عن طلب عروض إنجاز أشغال تأهيل وتهيئة المطرح الحالي لتاوريرت، وعن طلب عروض تتبع ومواكبة في الأسابيع القادمة.

– إنجاز الأشغال المتعلقة بتأهيل وتهيئة المطرح الحالي لتاوريرت والمتوقع انطلاقها في بحر شهر يونيو 2019.

– الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية للعاملين بقطاع تدوير النفايات من خلال تنظيم المخالة في إطار تعاونيات.

– اقتناء الآليات والمستلزمات الضرورية للاستغلال الجيد للمطرح، فضلا عن صيانة التشجير وتدبير الموقع بعد إغلاق المطرح الحالي.

– تزويد المطرح بالماء الصالح للشرب والكهرباء.

وفي الختام دعا عامل إقليم تاوريرت جميع المتدخلين والمساهمين بما فيهم جمعيات المجتمع المدني المتهمة بالمجال البيئي، إلى التعبئة والانخراط لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمصيري لساكنة الجماعة ومحيطها.

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