تطوان: العميد الممتاز “الطاهري” يعين رئيسا على مفوضية الشرطة بمرتيل‎

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن حركة تنقيلات جديدة شملت ولاية أمن أمن تطوان وذلك بعد الترقيات الأخيرة في صفوف رؤساء الدوائر والمفوضيات،إذ عين العميد الممتاز السيد “عبد الوهاب الطاهري” رئيسا على مفوضية الأمن بمرتيل خلفا للعميد الإقليمي السيد” رضوان الكوش” الذي تم تعيينه نائبا لرئيس المنطقة بولاية أمن تطوان.

وتدخل هذه التعيينات في إطار الإستراتجية الجديدة التي تسلكها الإدارة العامة للأمن الوطني إعترافا بمجهودات رجالاتها الذين أبلوا البلاء الحسن أثناء مهامهم المثمثلة أساسا في الحكامة الأمنية الجيدة والقرب من المواطنين إضافة إلى النتائج الإيجابية في التصدي لمظاهر الجريمة بشتى أنواعها بما في ذلك محاربة تجار السموم.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد رقت منذ شهرين عددا من عناصرها على مستوى ولاية أمن تطوان نظير تدبيرهم الأمني الجيد داخل نفوذهم الترابي وهو الأمر الذي سيحفزهم أكثر لمضاعفة الجهود والتطبيق السليم للقانون بما يتماشى والدوريات الصادرة عن السيد عبد اللطيف الحموشي في هذا الشأن.

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