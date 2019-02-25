العثماني : القمة العربية الأوروبية تعكس أهمية التعاون بين تجمعين إقليميين مهمين ومتجاورين‎

هبة بريس – الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن القمة العربية الأوروبية المنعقدة بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية هي الأولى من نوعها تضم تجمعين إقليميين مهمين ومتجاورين، وبينهما مصالح عديدة.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريح صحفي”شرفني جلالة الملك بحمل رسالة للقمة سأتلوها خلال جلسة صباح يوم الإثنين 25 فبراير 2019، وستوزع على المشاركين، تقدم رؤية المغرب للأولويات المستقبلية للتعاون العربي الأوروربي”، مشيرا إلى أن القمة المنعقدة تحت شعار “في استقرارتنا نستثمر” جاءت بعد عدد من اجتماعات الوزارية والتقنية التي بينت أهمية التعاون بين دول الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وأعدت لعقد هذه القمة.

وأوضح رئيس الحكومة أن استقرار المنطقة ومستقبلها يحتاج لتعاون التجمعين الإقليميين على مواجهة مختلف التحديات في عالم صعب، مؤكدا أن القمة العربية الأوروبية تعكس وتؤكد الوعي بأهمية الاستقرار بالمنطقة في توفير أمن المنطقة وأمن شعوبها وكذا توفير مصالحهم الاقتصادية والاجتماعبة والعلمية والتكنولوجية والمستقبلية.

هذا ويترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الوفد المغربي المشاركة بالقمة العربية الأوروبية الأولى بمصر، المنظمة على مدى يومين 24 و فبراير الجاري.

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