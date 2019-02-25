الملك يبرق أمير دولة الكويت: “تهانينا الحارة لكم”

نُشر بتاريخ :  2019-02-25 - 10:58
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هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ولأسرته الأميرية الجليلة بموفور الصحة والسعادة والهناء، وللشعب الكويتي الشقيق باطراد التقدم والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية “وإنها لمناسبة غالية أشاطركم فرحة الاحتفال بها، مشيدا بما تحقق للشعب الكويتي الشقيق، في عهدكم الزاهر، من مكتسبات هامة في مختلف المجالات”.

وأضاف جلالة الملك “كما أعرب لسموكم عن اعتزازي بما يربطنا شخصيا وأسرتينا من عرى الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل، وبما يجمع بين بلدينا من علاقات متميزة، قوامها التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيزها، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

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