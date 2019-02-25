أكادير : إحراق نفايات صلبة بالقرب من مقر مندوبية وزارة البيئة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ زوار كورنيش شاطئ اكادير، خصوصا المولوعين بممارسة الرياضة، صباح اليوم الاثنين 25 فبراير، بتناثر كم هائل من الادخنة بسبب اندلاع حريق في أكوام من النفايات الصلبة.

والمثير ان الحريق الذي اندلع بمطرح عشوائي، والذي استدعى تدخل رجال الاطفاء لاخماده، لا يبعد سوى بعشرة أمتار عن مقر المندوبية الجهوية لوزارة البيئة، الجهاز الوصي على المجال البيئي بالجهة، وهو ما يطرح علامات الاستفهام عن دور ممثلة وزارة البيئة في محاربة الثلوث، وأكوام من النفايات متجمعة بالقرب من مقرها دون تدخل.

الواقعة تساءل كذلك قسم النظافة ببلدية أكادير، الذي لم ينتبه لمطرح عشوائي، سببه عدد من المطاعم وملاهي ليلية، تتخلص من نفاياتها بشكل عشوائي، وباتت تنبعث منه روائح كريهة وانتشار للحشرات، علما أنه يتواجد بالقرب من كورنيش المدينة، وبقربه حديقة تستقطب ساكنة المدينة وزوارها.

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