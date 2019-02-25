جامعة إبن زهر الاكثر شغبا وعنفا بين طلابها بالمغرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في الوقت الذي حققت جامعة إبن زهر ارتفاعا في عدد البنيات الجامعية من منشأت وبنايات وكليات بعدد من الاقاليم الجنوبية، والذي لم يواكبه أي إصلاح في بنياتها التربوية او تطوير مجال البيداغوجية بها والتماسك الطلابي، إستمر الشغب والعنف بها، مما خلف عدة ضحايا من القتلى والجرحى و مسجونين، كان اخرها مقتل طالب بالمركب الجامعي بأيت ملول والذي تعرض لطعنات بالسكين من طرف اشخاص اعتقل احدهما ولازال البحث جاري عن شركاءه في هذه الجريمة .

هذا وقد شهدت جامعة ابن زهر وكلياتها في الستة السنوات الاخيرة، العشرات من المواجهات الطلابية، جعلتها في المراتب الاولى ضمن الجامعات المغربية عنفا وسفكا للدماء عوض التحصيل والبحث العلمي، معطيات مرتبطة بالموضوع تشير ان جامعة إبن زهر تغطي نصف مساحة المغرب، بأربع جهات جنوبية اي حوالي 19 إقليما مما جعل كلياتها ومدارسها العليا تعرف رقما قياسيا في عدد الطلبة والطالبات بما يزيد على مائة ألف طالب وطالبة.

كما الجامعة تضم مجموعة من الفصائل الطلابية الداعية إلى العنف بداية من الفصيل الثوري الجذري اللينيني والتروستكي إلى الفصيل الإنفصالي ذي النزعة القبلية ووصولا إلى الفصيل الإثني اللغوي وانتهاء بالفصيل العدلي ذي النزوع الديني المتطرف.

ونظرا لهذا التشكل الفسيسفائي من الفصائل الطلابية والتكتلات القبلية الصحراوية عرفت كليات جامعة ابن زهر صراعا دمويا استعملت فيه جل الأسلحة البيضاء بين الطلبة الصحراويين وبين الطلبة الثورين القاعدين في فترة وبين الصحراويين والأمازيغيين في فترة.

وفي السنوات الثلاث الماضية وقع صراع واقتتال عنيف بين تكتلات طلابية صحراوية منحدرة من إقليمي السمارة وأسا الزاكَ،كما وقع هذه السنة الماضية اصطدام وعنف بين الطلبة الثوريين المنحدرين من إقليم زاكَورة وبين قوات الأمن،حيث رشق الطلبة قوات الأمن بالحجارة لتتم مطادرتهم ومتابعتهم هنا وهناك بعدما منعتهم السلطات من تنظيم مسيرة خارج رحاب الجامعة على خلفية نزاع عقاري وقع بزاكَورة.

– أسباب العنف داخل جامعة ابن زهر

يرى مهتمون بشأن الجامعي، أن العنف بكليات ومعاهد جامعة ابن زهر يتمظهر بشتى الأشكال كل موسم جامعي ،بسبب وجود فصائل طلابية ثورية تدعو في بياناتها وحلقاتها إلى العنف ورفض كل ما هو مؤسساتي مثل فصيل وثيقة 84 المدعو بفصيل”خوجيات”نسبة إلى الطالب خوجا، وفصيل وثيقة 86التابع لتيارالنهج لديمقراطي القاعدي الذي يعتبرنفسه وصيا على الحركة الطلابية لهذا ينبذ كل عمل مؤسساتي لأنه في نظره يعيق الوصول إلى السعادة الكاملة التي ينشدها، وهناك الفصيل الثوري التروستكي المتأثر بأفكار الشيوعي تروستكي الداعي إلى تصديرالثورة إلى خارج الإتحاد السوفياتي.

وينضاف إلى مكونات اليسارالجذري داجل جامعة ابن زهرفصيل طلابي ذي طابع إثني يتمثل في الأمازيغيين بحكم أن جامعة ابن زهر تستقطب طلبة ينتمون إلى تسعة أقاليم بجهة سوس ماسة التي ينطق معظم سكانها بالأمازيغية،حيث أدى احتكاكهم إما بالصحراويين أو العدليين(التيار الطلابي المنتمي إلى العدل والإحسان)إلى نشوء صراع عنيف.

فضلا عن وجود تكتلات طلابية قبلية صحراوية لايمكن اعتبارها فصائل طلابية بالمفهوم المتعارف عليه في الوسط الطلابي،بل هي عبارة عن تكتلات إقليمية تجتمع في عدة محطات سنوية لإحياء بعض المناسبات لها علاقة بمشكل الصحراء المغربية،أهمها مناسبة 27فبرايرلإعلان الجمهورية الوهمية، و10 ماي بمناسبة إطلاق أول رصاصة و20 ماي ذكرى تأسيس الجمهورية الوهمية”البوليساريو”،و21 ماي ذكرى الإنتفاضة.

ذلك أن هذه المحطات التي تنظم من قبل الطلبة المنحدرين من الأقاليم الجنوبية وتخليد ذكراها بجامعة ابن زهر،تمول بدعم مالي من قبل جمعيتين ذات نزوع انفصالي”الكوديسا” و”الكوديبسا”التابعتين لإنفصالي الداخل،حيث يتم من خلال هذه التظاهرات التقاط صور تظهر رفض الشباب الصحراوي للأطروحات المغربية وتشبثهم بتقريرالمصيرفي قضية الصحراء إسوة بما يقوم به انفصاليوالداخل،ويتم نشر هذه الصور في المواقع الإلكترونية التابعة للإنفصاليين مقابل مبالغ مالية يتقاضاها أصحابها عن ذلك.

أما عن العنف الذي يتولد عن هذه المناسبات فمن حين لأخر ينشأ صراع يتلوه اشتباك دموي خارج وداخل الجامعة لأتفه الأسباب إما مع الأمازيغيين كما حدث منذ ثلاث سنوات أو فيما بينهم بين الطلبة الصحراويين أنفسهم المنتمين لاقاليم السمارة ” الركيبات”، وبين آخرين منتمين إلى إقليم أسا الزاكَ(قبيلة تكنة وأيت أوسى) كما وقع في نهاية السنة قبل الماضية ، نشوب إصطدام والعنف بين الطلبة الصحراويين والثورين القاعديين في أكثرمن مرة.

وهناك فصيل طلابي ذو نزوع ديني متطرف نعني به الفصيل العدلي الذي يدعو هو الأخر إلى العنف إذا تطلب منه ذلك للدفاع عن نفسه عندما تمس حرمته أويتم الإعتداء على أروقته داخل الجامعة أو التهجم على حلقاته، أو عندما يتم الإعتداء على أحد أفراده داخل الجامعات المغربية من قبل خصومه من الفصائل الطلابية،حيث تنقل عدوى العنف والصراع إلى كليات وجامعات أخرى.

ولهذه الأسباب تكثرحالات العنف بشتى أنواعه بالجامعة،حيث يؤدي في كثيرمن الأحيان إلى تعطيل الدراسة وإخراج الطلبة من قاعاتهم ومدرجاتهم ومنع الأساتذة من إلقاء دروسهم وتخريب ممتلكات الجامعة،بل يكثرالعنف سواء بمناسبة إجراء الإمتحانات،عندما يتم ضبط حالات الغش،أوبمناسبة أيام العطل حيث تشهد المحطة الطرقية بأكادير فوضى وشغبا وعنفا أحيانا من طرف الطلبة المنحدرين من الأقاليم الصحراوية مما تضطر معه المحطة إلى الإستعانة بقوات الأمن لتنظيم سيرها العادي وحماية الحافلات والسائقين والممتلكات من كل تخريب محتمل.

وفي المقابل نجد فصائل طلابية أخرى تنبذ العنف منها على الخصوص فصيل التيارالثقافي الأمازيغي،فهو تيار مسالم،نظم هذه السنة حلقات طلابية يدعوفيها أنصاره إلى نبذ العنف ،بالرغم من وجود داخل التيارالثقافي الأمازيغي بعض الطلبة المتشددين المنتمين إلى مجموعة “تمزروفت” التي تضم طلبة أمازيغيين منحدرين من تزنيت وأيت باعمران.

– دراسة سوسيولوجية حول العنف بجامعة ابن زهر

تشير دراسة ميدانية شملت عينة من 666 طالب جامعي، عن طريق منهج الإسثمارة ، هذه العينات تسمى بعينات ” الكوطا ” ، شملت الدراسة أربع مؤسسات تابعة للجامعة ابن زهر وهي : كلية الآداب ، كلية العلوم ، كلية الحقوق والإقتصاد ، و المدرسة الوطنية للتجارة والتسييير التي تمثل المؤسسات ذات الإستقطاب المحدود .

و الإشكالية المركزية التي طرحت في هذه الدراسة هي : ماهي أشكال العنف المنتشرة بالجامعة ، ” جامعة ابن زهر ” كنموذج . ماهي مواقف الشباب الجامعي من العنف ؟ هل لديه موقف ؟ هل يوافق على العنف ام لا يوافق ؟ ما رأيه ؟ وكيف يمارس هذا العنف ؟ ماهي أصناف هذا العنف التي تمارس على الطالب او يمارسها الطالب على نفسه او غيره او جماعة أخرى ؟ كذلك ما هي أسبابه ؟ وسؤال لماذا يلجأ إلى العنف ؟

سيكولوجيا العنف قد تكون ظاهرة نفسية قد تكون دافع نفسي قد تكون بالتنشئة الاجتماعية ، لكن هذا الطالب الذي هو في حالة الشباب العشرينات كيف يلجأ لهذا الأسلوب هل بالإقناع ؟ هل للدفاع عن النفس ؟ كيف يمكن معالجته .

بالعودة إلى بعض النظريات السوسيولوجية يقول ” دوركايم ” حول ظاهرة الإنتحار ، متى تنتقل الظاهرة مما هو فردي إلى ماهو جماعي ؟ كيف ستنتقل من ممارسة فردية يمارسها شخص واحد إلى ممارسات يمارسها عدة أشخاص وبالتالي الجواب الذي قدمه ”دوركايم ” هو الكثافة الإجتماعية ، أي لما يتكاثر الظاهرة .. كذلك قمنا بطرح سؤال : هل العنف داخل الجامعة في تكاثر ؟ هل تزايد هل وصل إلى الحد المطاق أو الذي لا يطاق فيه .

– بعض النتائج التي خلصت لها الدراسة :

– حوالي 2 في المائة فقط من طلبة جامعة ابن زهر هم من يعتقدون أن العنف داخل الجامعة أمر ضروري .

– حسب المؤسسات : طلبة أي مؤسسة تتفق أو تمارس العنف ؟

كلية الآداب الأكثر ممارسة للعنف ، تليها كلية الحقوق ثم كلية العلوم و أخيرا المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير .

– حوالي 46 في المائة من الذين مارسوا العنف يوجدون بكلية الآداب .

وفسر باحثون أنجزوا الدراسة ذلك بكون كلية الآداب تتميز بالتعدد الثقافي اللغوي الأثني .. ، أيضا قد نربط العنف بالفراغ لما يكون هناك العنف نسبة التمدرس تكون أقل ، لأن الحصص في كلية الآداب هناك فراغات عكس كلية العلوم التي دروسها التطبيقية td tp لا تترك للطالب وقتا للحلقية ولا التجمهر .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0