الناظور.. بعوي يطلق أشغال وحدة لتدوير النسيج و وحدة للصناعة الغذائية

هبة بريس : وجدة

قام عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، رفقة كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعلي خليل عامل إقليم الناظور، يوم السبت 23 فبراير الجاري، بإعطاء انطلاقة أشغال بناء وحدة للنسيج في مدينة بني أنصار تهدف إلى تدوير الألبسة المستعملة وتصديرها إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الميناء التجاري ببني أنصار، وكذا توقيع إتفاقية شراكة تهم الصناعة الغذائية، وذلك بحضور محمد المرابط نائب رئيس مجلس جهة الشرق، و أعضاء مجلس الجهة عن إقليم الناظور، و رؤساء المصالح اللاممركزة.

وقال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن مشروع وحدة النسيج الذي يحمل اسم الكرامة، سيحفظ كرامة المشتغلين والمشتغلات في مجال التهريب المعيشي، إذ سيوفر لهم ما يزيد عن 850 منصب شغل في البداية، على أن يوفر أثناء انتهاء الأشغال به 1500 منصب.

وأشار عبد النبي بعوي، إلى أن المشروع الذي يبلغ غلافه المالي حوالي 84 مليون درهم، ساهم فيه مجلس الجهة ب 10 مليون درهم، وذلك للمساهمة في إمتصاص شبح البطالة الذي يخيم على المنطقة، وخلق فرص شغل للعاطلين.

ويروم مشروع وحدة إعادة التدوير، تسويق السلع المستعملة إلى دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتشجيع قطاع الاستراد والتصدير، وتعزيز الخط البحري بالميناء التجاري لبني أنصار، وإنعاش الحركة الاقتصادية بالجهة.

كما قام عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، الى جانب كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، وعلي خليل عامل إقليم الناظور، بتوقيع اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع وحدة للصناعة الغذائية، يروم توفير 1500 منصب شغل.

ومن شأن المشروعان أن يوفران أزيد من 3000 منصب شغل، ستستهدف العاملين في قطاع التهريب المعيشي، قبل نهاية السنة الجارية.

وتأتي هذه المشاريع، في إطار المجهودات التي يبذلها مجلس جهة الشرق لجلب الاستثمارات ودعمها وتعزيز الدينامية الاقتصادية للمنطقة، وخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية بتراب الجهة.

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