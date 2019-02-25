قتلى وجرحى نتيجة رياح عاتية في إيطاليا

هبة بريس - وكالات

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة هبوب رياح عاتية في وسط وجنوب إيطاليا، وفقا لما ذكرته مصالح الإنقاذ ، السبت.

وأدت أحوال الطقس المضطربة في إيطاليا إلى إقتلاع أشجار، وتطاير سقوف مبان، والتسبب في جنوح سفينة تجارية،

وفي منطقة لاتسيو الوسطى، أدى انهيار جدار إلى مقتل شخصين اثنين وإصابة شخص آخر بجروح، فيما س حق ثالث حتى الموت حينما سقطت شجرة على سيارته، حسبما أفاد رجال الإطفاء.

وبالقرب من روما، توفي فتى(14 عاما)، إثر سقوط والده عليه بعد أن أ طيح به من على سلم بينما كان يحاول إصلاح سقف تضرر بفعل الرياح، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وقالت مصالح الإطفاء على تويتر إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح عندما تسببت الرياح بخلع سقف معدني لصالة ألعاب رياضية في المنطقة الجنوبية لصقلية، مضيفين أنه حتى بعد ظهر يوم السبت قاموا بـ1500 تدخل في جميع أنحاء إيطاليا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفي منطقة بوغليا، جنحت سفينة تجارية تركية بسبب الرياح العاتية. ونشر خفر السواحل لقطات فيديو لطائرة مروحية تبين أن السفينة عالقة بالقرب من الشاطئ وتتقاذفها الأمواج.

وأصدرت وكالة الحماية المدنية تحذيرا من أحوال الطقس من منطقة توسكانا في الشمال وصولا إلى صقلية ، مشيرة إلى “الرياح الشديدة والعاصفة المستمرة” و”أمواج البحر العاتية المحتملة” التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث فيضانات أو انهيارات أرضية.

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