صمت والي جهة مراكش يخرج مجموعة من المستخدمين بسبب وكيل بسوق الجملة

ضاهر محمد؛ مراكش

نظم مستخدمو ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، صباح السبت 23 فبراير 2019، وقفة احتجاجية، يستنجدون من خلالها بالوالي كريم قسي لحلو، وينددون عبر الشعارات التي رفعوها فيها بخروقات وتعسفات وكيل المربع رقم 4 بهذا السوق.

وحسب بيان، صادر عن منظمي الوقفة، فإن عددا من المستخدمين والمهنيين، يتهمون وكيل المربع 4 بسوق الجملة للخصر والفواكه بمراكش، بارتكاب مجموعة من الخروقات وبتسلطه، وبتسببه في احتقان داخل السوق، وذلك بسبب اثارته للصراعات والنزاعات واختلاقه للمشاكل….

وذكر البيان الذي نتوفر على نسخة منه، على أن العديد من الشكايات والعرائض قدمت ضد ذاك الوكيل، دون ان تتخذ في حقه اي اجراءات، ليستمر في خلق المزيد من المشاكل، وفي ارضاء طموحاته الشخصية على حساب التزاماته وواجباته اتجاه التجار والمستخدمين.

وأدان مهنيو سوقة الجملة للخضر والفواكه كل التصرفات الصادرة عن هذا الشخص طيلة انتدابه كوكيل لمربع، محملين اياه مسؤولية ما قد يحصل بذاك المرفق من احتقان واحتجاجات واضرابات.

وطالب المحتجون أيضا، بضرورة تدخل السلطات المحلية وكل الجهات المسؤولة، من مجلس جماعي، ومفتشية الشغل… بالتدخل العاجل والفوري، وذلك من أجل تجنيب السوق المزيد من الصراعات والاحتقانات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0