اختتام سباق “پاندا الصحراء” بشاطئ بوقانة

هبة بريس

انتهت يوم 23 فبراير بشاطئ بوقانة بمدينة الناضور فعاليات الدورة السادسة لسباق السيارات پاندا الصحراء أو رالي Desert Trophy Panda Edition.

و احتل فريق IBARRA RAYING والمتكون من السائقين الاسبانيين Pedro Ilumbe و Eneko Martin من مدينة Ibarra Pais Vasco بالمركز الاول لسباق پاندا الصحراء دورة 2019 بعد قطع مسافة 1850 كلم في 6 أيام بداية من يوم 17 فبراير ببني نصار بمدينة الناضور ثم مدينة وجدة الى أرفود فمرزوكة الى غاية الطاوس وعرق الشبي مروراً بمدينة ميدلت والوصول الى خط النهاية بشاطئ بوقانة بالناضور هذا اليوم. و في تصريح لهما مباشرة بعد وصولهما <<فرحنا كثيرا بهذا الفوز، لقد عشنا مغامرة كبيرة في هذا السباق كما اكتشفنا المغرب الحقيقي هذا البلد الرائع والذي لديه الإمكانيات السياحية والتنع الثقافي وأهم شيئ الكرم والترحاب الذي عشناه>>.

<< تعتبر هذه الدورة أصعب وأطول دورة>> حسب تصريح المدير العام لسباق پاندا الصحراء السيد خوان ميجيل مورا و يضيف قائلاً << رغم الصعوبات التي عرفها هذا السباق خاصة الميكانيكية والتوقف الاضطراري لأغلب السيارات المشاركة في مناطق جد وعرة مثل الكثل الرملية، الوديان، الجبال، تبقى المنافسة القوية بين كل المتسابقين موجودة لكن لا تغيب عنهم روح التضامن وتبقى المساعدة والتعاون هو الهدف الاساسي لهذا السباق بعد الفوز به طبعاً>>.

وتجدر الإشارة ان سباق پاندا الصحراء عرف مشاركة أكثر من 100 متسابق من بينهم محترفين معروفين على الصعيد الدولي و الذين يمثلون دول أوربية مختلفة.

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