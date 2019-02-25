اعتقال برازيليين بمطار البيضاء لتورطهما في التهريب الدولي للكوكايين

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، زوال امس الأحد، من توقيف مواطنتين تحملان الجنسية البرازيلية، تبلغان من العمر 28 و42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في التهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيهما أثناء وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو بالبرازيل، حيث أسفرت عملية التفتيش من العثور بحوزتهما على كيلوغرامين و810 غرام من مخدر الكوكايين (2810)، مخبأة أسفل ملابسهما الداخلية، قبل أن تظهر الفحوصات احتمال تهريبهما لكميات إضافية من نفس المادة المخدرة في أمعائهما.

وقد جرى، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج كميات مخدر الكوكايين المبلوعة، وذلك في انتظار إخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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