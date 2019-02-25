ترتيب مجموعة المغاربة في كأس الكونفدرالية

ادريس دحني – هبة سبور

اجريت مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية , بحيث تواجه الرجاء البيضاوي مع نهضة بركان فيما استقبل حسنية أكادير ضيفه اوتوهو الكونغولي .

الرجاء بطل النسخة الماضية لم يكن في أحسن أحواله وإستسلم أمام الطموح البركاني الجامح بعدما انهزم على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بحصة 4 أهداف مقابل هدفين , فيما استطاع حسنية أكادير الفوز على ضيفه اوتوهو بهدفين مقابل هدف وحيد .

وبعد مباريات الجولة الثالثة واصل نهضة بركان صدارته للمجموعة برصيد 7 نقاط , يليه حسنية أكادير برصيد 4 نقاط , فيما تراجع الرجاء الرياضي للصف الأخير برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن اوتوهو .

الفريق المركز النقاط النسبة

نهضة بركان 1 7 +3

حسنية أكادير 2 4 0

اوتوهو 3 2 -1

الرجاء الرياضي 4 2 -2

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