طقس الاثنين .. جو مستقر بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات وبالهضاب الشرقية، مع تكون جليد محليا خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح بالواجهة المتوسطية، وبسهل ملوية وبالسواحل الشمالية والوسطى، مع تكون كتل ضبابية محلية.

وسيكون الطقس مستقرا وجد مشمس بجل مناطق البلاد. هذا فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح شرقية قوية نوعا ما إلى قوية بالبوغاز ومعتدلة إلى قوية شيئا ما، خلال الصباح بالشمال الغربي، وضعيفة إلى معتدلة شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية بالواجهة المتوسطية وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، وبالواجهة المتوسطية، والسايس، والسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط وولماس وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و16 درجة بالوسط، وبمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية، ومنطقة البوغاز، والواجهة المتوسطية، والسايس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالسواحل الشمالية، وهضاب الفوسفاط وولماس والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة باللوكوس، والغرب، والشاوية، والسهول الغربية للأطلس، ووسط البلاد، ومناطق سوس، وما بين 30 و34 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وعلى طول الساحل، وهائجا بباقي السواحل.

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