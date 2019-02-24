العثماني يمثل المغرب في القمة العربية الأوربية الاولى في مصر

هبة بريس – الرباط

يشارك رئيس الحكومة ، سعد الدين العثمانى، فى القمة “العربية الأوروبية”، التى انطلقت اليوم الاحد بشرم الشيخ بمصر بتكليف من جلالة الملك محمد السادس، ويضم على الخصوص أحمد التازي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وافتتحت، اليوم الأحد، أعمال القمة العربية – الأوروبية الأولى بحضور عدد من قادة ورؤساء وممثلي الحكومات من الجانبين لبحث قضايا تتعلق بدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون والشراكة.

كما يحضر القمة كل من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتبحث القمة التي تنعقد على مدى يومين تحت شعار “في استقرارنا نستثمر”، مختلف القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن ومحاربة الارهاب والتطرف والتعاون المشترك في هذا الصدد، وتحقيق التنمية ودعم الاستقرار الإقليمي في المنطقتين.

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