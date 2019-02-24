بسبب مُعارضته.. رئيس جماعة قرويّة يُقيلُ مستشاراً جماعيّاً بسيدي قاسم

هبة بريس- الرباط

في واحد من أغرب جداول أعمال دورات المجالس الجماعية، أقدم “عبداللطيف قويدر” رئيس المجلس الجماعي لجماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، على برمجة نقطة فريدة و في دورة استثنائية، تنص على إقالة المستشار الجماعي “إدريس بنصر” المتخصص في الهندسة الرياضية،و المنحدر من نفس الجماعة القروية، وذلك بعدما كثف المستشار الجماعي من مراسلاته و استفساراتهم حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن المحلي بجماعته، خاصة ما يتعلق منها بمجالات الصحة، و التعليم، و النقل، و صعوبة تعقيدات المساطر الإدارية الخاصة بالمواطنين، بالإضافة إلى تنظيمه لوقفة احتجاجية على التدبير السيء للجماعة، وهي الوقفة التي شارك فيها مئات المواطنين.

و وفقا للمعطيات المتوصل بها من أكثر من مصدر، فإن رئيس المجلس الجماعي لسيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، كان في وقت سابق قد سارع إلى الدعوة لعقد دورة استثنائية من تمت خلالها المصادقة على إقالة مستشار جماعي من حزب العدالة والتنمية من رئاسة لجنة المعارضة، بعد إثارته لموضوع “استغلال سيارة جماعة سيدي عزوز خارج أوقات العمل، وفي حالة سكر، و حمل فتيات على متنها”.

و بالرغم من أن رئيس المجلس الجماعي أفلح في إقالة المستشار الجماعي من رئاسة اللجنة في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، إلا أن شهوة “الانتقام” لا زالت تراوحه، حيث أصر مرة أخرى و في دورة استثنائية أيضا على برمجة نقطة واحدة تقتضي الإقالة النهائية للمستشار الجماعي من صفته الانتخابية، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون التنظيمي للجماعات، حيث صار رئيس المجلس الجماعي يتعامل مع القوانين التنظيمية بكسل هاو و لا مسؤول في ظل غياب أي مراقبة إدارية للسلطة المحلية، حيث توصل المستشار “إدريس بنصر” بإستدعاء للحضور إلى دورة إستثنائية تضُم نُقطة فريدة حول “الدراسة والتصويت على إقالة المستشار إدريس بنصر بسبب الغياب”، علما أن بعض غياباته التي لا تتجاوز ثلاث غيابات كلها كانت مبررة، مما يرجح فرضية التزوير على المستشار الجماعي، وفق إفادته.

وتأتي الدورة الإستثنائية بعد مطالبة فريق المعارضة بجماعة سيدي عزوز عامل بإقليم سيدي قاسم بفتح تحقيق في شأن استعمال سيارات الدولة بدون سند قانوني وخارج أوقات العمل، ونقل غرباء على متنها وتعريض أملاك الدولة للإتلاف، حيث شدد المستشار الجماعي “إدريس بنصر” على ضرورة “فتح تحقيق مفصل وشفاف ودقيق بخصوص حادثة السير التي تعرض لها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي عزوز منتصف ليلة الأحد الماضي 9 دجنبر 2018 بين الطريق الرابطة بين جماعة سوق أربعاء الغرب ومدينة القنيطرة”.

وأضاف في نص المراسلة، أن “المعطيات الواردة تشير إلى أن سيارة الجماعة استعملت في غير أوقات العمل، وكان على متنها فتاتين لا تربطهما بجماعة سيدي عزوز أي صلة، فإننا ندعوكم إلى إجراء تحقيق مفصل، غايته الوقوف على صحة المعطيات الواردة من عدمها مع ترتيب الآثار والجزاءات القانونية إن تبث أي تقصير بخصوص ذلك”.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل فتح تحقيق حول استعمال سيارات الدولة بدون سند قانوني وخارج أوقات العمل ونقل غرباء على متنها.

وجاء السؤال البرلماني لفريق العدالة والتنمية بعد تسجيل حادثة سير يوم 9 دجنبر الماضي، في الطريق الرابطة بين جماعة سوق أربعاء الغرب ومدينة القنيطرة بين سيارتين، إحداهما تابعة لجماعة سيدي عزوز، كان على متنها فتاتان، من أجل مطالبة وزير الداخلية بتحقيق مفصل في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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