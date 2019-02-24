احتجاجات في عدة مدن ضدا على السياسة “التفقيرية” لحكومة العثماني

هبة بريس – الرباط

شهدت عدد من المدن المغربية اليوم الاحد 24 فبراير ، احتجاجات دعت اليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ضدا على ما اسمتهب “القرارات اللاشعبية للحكومة”، وذلك بعد أيام قليلة على الإضراب العام الذي دعت إليه بمعية مركزيات ونقابات قطاعية أخرى.

ونزل محتجون في مدن الحسيمة الدار البيضاء والرباط وتازة وغيرها الى الشارع، تلبية لنداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر من بين النقابات الأكثر تمثيلية، حيث قررت الضغط على حكومة سعد الدين العثماني، من خلال شن إضرابات قطاعية أو إضراب عام وطني، لقبول مقترحاتها المتعلقة باستئناف الحوار الاجتماعي.

وتندرج احتجاجات اليوم في إطار البرنامج النضالي الكونفدرالي الذي صاغته قيادة المركزية تحت شعار “من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019”. نقطة البدء فيه، انطلقت بخوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وحمل الشارة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وانخرطت فيه عدد من الهيئات النقابية وقوى اليسار والمنظمات الحقوقية والمدنية.

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