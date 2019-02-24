تثبيت”الريزو” بقلب حي “بوخالف” يخرج الساكنة للاحتجاج بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
لجأت شركة للاتصالات الى طريقة “التسلل في عتمة الليل” لتثبيت لاقط هوائي “الريزو” ، على سطح عمارة سكنية بحي “بوخالف” بمدينة طنجة دون الحصول على التراخيص اللازمة وبطريقة “مشبوهة” حسب ما أفاد به سكان الحي .
ونظمت ساكنة الحي وقفة احتجاجية أمس السبت 23 فبراير ، ضد تثبيت اللاقط الهوائي فوق سطح احدى العمارات الآهلة بالسكان ، معبرين عن استنكارهم الشديد ومطالبين بتوقيف هذا “المشروع” لما له من مخلفات صحية خطيرة نتيجة الإشعاعات التي تصدر عن هذا النوع من الأجهزة.
وطالبت ساكنة “تجزئة العرفان ” من المسؤولين التدخل من اجل رفع الضرر عن الساكنة ، التي تفاجأت باللاقط الذي تم تثبيته في وقت متاخر من الليل حسب افادة ساكنة الحي ، وهو مادفع بهم الى الاحتجاج ومطالبة الشركة بوقف الاشغال في تلك المرحلة .
غريب في أرضي
في 19:57
الغريب في الأمر أن المغاربة يعلمون بخطورة الاقط الهوائي وما له من أضرار خطيرة سؤال المطروح هل من رخصة لهم ليست له غيرة على شباب واطفال هده المدينة هل العامل المادي هو سبب هل طمع ولبحث عن المال أيضا له سبب .سؤال ليك يا لمسؤول الله فوقك فيق الله يهديك