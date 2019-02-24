تثبيت”الريزو” بقلب حي “بوخالف” يخرج الساكنة للاحتجاج بطنجة

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

لجأت شركة للاتصالات الى طريقة “التسلل في عتمة الليل” لتثبيت لاقط هوائي “الريزو” ، على سطح عمارة سكنية بحي “بوخالف” بمدينة طنجة دون الحصول على التراخيص اللازمة وبطريقة “مشبوهة” حسب ما أفاد به سكان الحي .

ونظمت ساكنة الحي وقفة احتجاجية أمس السبت 23 فبراير ، ضد تثبيت اللاقط الهوائي فوق سطح احدى العمارات الآهلة بالسكان ، معبرين عن استنكارهم الشديد ومطالبين بتوقيف هذا “المشروع” لما له من مخلفات صحية خطيرة نتيجة الإشعاعات التي تصدر عن هذا النوع من الأجهزة.

وطالبت ساكنة “تجزئة العرفان ” من المسؤولين التدخل من اجل رفع الضرر عن الساكنة ، التي تفاجأت باللاقط الذي تم تثبيته في وقت متاخر من الليل حسب افادة ساكنة الحي ، وهو مادفع بهم الى الاحتجاج ومطالبة الشركة بوقف الاشغال في تلك المرحلة .

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