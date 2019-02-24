توقيف تاجر مخدرات بالمحطة القطار بمراكش

ضاهر محمد – مراكش

تمكنت عناصر الامن العاملة بمحطة القطار بمراكش ليلة امس السبت من توقيف شاب قادم من شمال المملكة، وبحوزته كمية من مخدر الشيرا.

وجاء اعتقال المشتبه فيه جاء بعدما ارتابت عناصر الأمن في شأنه ليتم إخضاعه للتفتيش حيث عثر بحوزته على نحو “كيلوغرامين وخمسة وسبعون غراماً” من مخدر الشيرا، اقرّ بكونه تسلمها من أحد معارفه بإحدى مدن الشمال بغرض إيصالها لأحد المروجين بالمدينة الحمراء.

وتمت إحالت الموقوف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث في أفق الوصول لشركاء محتملين في سياق نفس القضية.

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