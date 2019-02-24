عشريني يضع حدا لحياته شنقا بطنجة

اس.بويعقوبي - هبة بريس

عثر مساء اليوم الاحد 24 فبراير ، على جثة شخص معلقا بشجرة وسط غابة “السلوقية” الواقعة بمنطقة الجبل الكبير بمدينة طنجة في ظروف وصفت بالغامضة .

وقد انتقلت المصالح الامنية الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس لاجراء التشريح الطبي من اجل تحديد اسباب الوفاة ، فيما تم فتح تحقيق في الواقعة .

هذا ، وتشهد منطقة شمال المغرب سيما اقليم شفشاون والضواحي تناسل حالات الانتحار التي اضحت تستدعي تدخلا عاجلا من قبل مختصين لحلحلة الظاهرة والوقوف على مسبباتها .

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