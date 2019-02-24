شفشاون : توقيف تونسيان حاولا تهريي مخدرات

هبة بريس – شفشاون

تمكنت مصالح الامن بشفشاون، مساء امس، من إيقاف شخصين من جنسية تونسية وحجز كمية من مخدر الشيرا بحوزتهما ، حيث كانت مصالح الشرطة قد توصلت بمعلومات مفادها تواجد تونسيين بأحد الفنادق السياحية ينشطان في مجال ترويج المخدرات.

العملية تمت بعد مراقبة وتتبع من طرف عناصر الأمن لأيام، ليتم إيقافهما بنقطة تفتيش وضعت لهذا الغرض بطريق وزان أثناء محاولتهما مغادرة المدينة على متن حافلة للنقل العمومي متحوزين بأكثر من كيلوغرام من مخدر الشيرا على شكل كبسولات مخبأة بإحكام بحقيبتين ضهريتين في ملكيتهما.

وقد وضع الموقوفان تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث معهما.