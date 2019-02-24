مضيان :” حكومة العثماني منشغلة بالصراعات الداخلية “

قال نور الدين مضيان النائب البرلماني وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، أن الظرفية السياسية والاقتصادية على الصعيد الوطني ، تعرف حسب قوله تأزما غير مسبوق بالنظر إلى السياسة العامة الفاشلة المتبعة من قبل الحكومة

مضيان الذي أطر لقاء حزبيا للفرع بدائرة كتامة بإقليم الحسيمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 75 لتقديم وثيقة الاستقلال ، اشار الى ان الظرفية السياسية افرزت العديد من الاضطرابات والحراكات الاجتماعية في أكثر من منطقة وعلى أكثر من مستوى وقطاع .

واشار النائب البرلماني إلى ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها التاريخية والاخلاقية في الانصات لنبض الشارع والإستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات المجتمعية ،عوض الانشغال بالصراعات الداخلية التي تعكس عمق الخلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية ، وما ترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين وهدر للزمن السياسي وتماطل غير مبرر في إنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وتساءل ذات الفاعل السياسي في نفس الوقت عن الحصيلة الحكومية التي انقضت نصف ولايتها دون أن تحقق ما خوله إياها الدستور ومخيبة بالتالي آمال المواطنين المغاربة الذين سئموا من الانتظارية والشعبوية .