متقاعدو الأبناك يحتجون أمام مقر “التجاري وفابنك”

هبة بريس - الرباط

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ صادر عن المكتب الوطني للتنسيقة الوطنية للمتقاعدين البنكيين، التابع للنقابة الوطنية للأبناك، والمنضوي تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تدراسه في اجتماعه ليوم الاثنين 18 فبراير الجاري، المستجدات المتعلقة بقضايا المتقاعدين عامة والمتقاعدين البنكيين خاصة.

وأورد البلاغ الذي توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، على أنه ومن بين القضايا المهمة التي تم التركيز عليها، تلك التي تخص الأحكام الصادرة بشأن العديد من الملفات المعروضة على القضاء وما خلفته تلك الأحكام من إحباط وتدمر في نفوس المتقاعدين رغم الاعتراف الضمني بالخطأ في احتساب علاوة الأقدمية في أجور البنكيين من طرف وزير التشغيل بقبة البرلمان وما تضمنه أيضاً البروتوكول الموقع في 22 ماي 2018 من طرف المجموعة المهنية للبنوك و النقابة الموالية لها.

وأضاف البلاغ أنه وبعد نقاش مستفيض، قرر المكتب الوطني البدء في تفعيل القرارات المتضمنة في برنامجه النضالي و الذي سيدشنه بوقفة احتجاجية يوم الخميس 28 فبراير على الساعة الحادية عشر ( س 11 ) صباحاً أمام مقر التجاري وفابنك، الكائن بشارع مولاي يوسف بالدار البيضاء، وستليها وقفات أخرى أمام مقر المجموعة المهنية للبنوك ومؤسسات بنكية أخرى وأمام البرلمان.

وزاد البلاغ، على أن المكتب الوطني، يهيب بكل المتقاعدات والمتقاعدين أن يتعبؤوا لإنجاح هذه الوقفة الاحتجاجية، وأن يشاركوا بكثافة في المسيرات التي تنظمها المكاتب الإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل صباح يوم الأحد 24 فبراير وذلك من أجل، :”استنكار خيانة التقة والمسؤولية التقصيرية في عدم تطبيق القانون في احتساب علاوة الأقدمية في الأجور والذي أضر بنا جميعاً خلال المزاولة لعدة سنوات، راكمت من خلاله هذه الابناك تروات كبيرة على حساب الشغيلة، والذي انعكس سلبياً على معاشاتنا ناهيك عن الأضرار المعنوية“.

ويضييف البلاغ، ”إسماع قضيتنا للرأي العام الوطني والدولي بعملية الاحتيال والتدليس التي اقترفتها الأبناك في حق شغيلتها رغم تنبيهنا لها بذلك“، مع ”التنديد بالبروتوكول الملغوم الذي وقع من طرف المجموعة المهنية للبنوك والنقابة الموالية للباطرونا والذي أجهز على مكتسبات الشغيلة النشيطة ولم يقدم ولو اعتدار للمتقاعدين رغم الاعتراف الضمني بالخطأ“.

وزاد البلاغ فيما يخص مطالبه، بالمطالبة بتحقيق الإنصاف في ملفات منحة الأقدمية، ورفض الإجراءات الجبائية الظالمة التي تضرب في العمق المعاشات الهزيلة التي يتقاضاها المتقاعدون.

هذا وبحكم أن الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها ستكون أمام مقر التجاري وفابنك يوم الخميس 28 فبراير 2019 بمدينة الدار البيضاء، ربطت جريدة هبة بريس الإلكترونية الإتصال بمسؤولة التواصل للأخير غير أن هاتفها ظل يرن لمدة أسبوع كامل دون إجابة.

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