حملة طبية للطبقة الهشة بإقليم الحاجب

ع محياوي – هبة بريس

في إطار الحملة التي تقودها وزارة الصحة تحت شعار ” صفر مواعيد في الجراحة الطبية العامة ” بمختلف مستشفيات المملكة لهذه السنة ، أشرف عامل إقليم الحاجب زين العابدين الأزهر، يوم أمس السبت 23 فبراير الجاري، على انطلاق حملة العمليات الجراحية بمستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب .

الحملة نظمت بشراكة بين عمالة الحاجب والمديرية الجهوية للصحة فاس ـ مكناس ومندوبية الصحة بالحاجب وجمعية الأعمال الاجتماعية لجهة فاس ـ مكناس وجمعية صيادلة الحاجب والمجلس الإقليمي بالحاجب والجماعة الترابية للحاجب. و الهدف منها تقليص مواعيد العمليات الجراحية لسنة 2019، وأثار موجة البرد، والتكفل وعلاج المرضى في إطار خدمات القرب وتجنب مضاعفات المرض للمستفيدين، خصوصا الفئات المصنفة في وضعية هشة.

وتجند لهذه الحملة التي ستجرى على مدى ثلاثة أيام، 23 – 24 – 25 فبراير 2019 ، طاقم طبي يتكون من 6 أطباء في الجراحة وطبيب واحد في الإنعاش و6 ممرض في التخدير و6 ممرض في الاختصاصات وممرض واحد في التعقيم وشخصين في نقل المرضى، بالإضافة إلى توفر الحملة على الأدوية الكافية لحاجيات المرضى و المستلزمات الطبية، و3 سيارات للإسعاف .

وأشار العامل، بالمناسبة أثناء إشرافه على انطلاقة هذه الحملة الطبية بمستشفى الحاجب وتفقده أجنحة المستشفى للوقوف على الخصاص الحاصل في الأجهزة والمعدات اللازمة، على ضرورة تجهيز مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بجهاز ” السكانير” الذي يعتبر من الأولويات لساكنة الاقليم.

هذه الحملة تأتي في إطار الدعم والمساندة اللازمين التي توليها السلطات الإقليمية والمحلية تحت إشراف عامل الإقليم، لطلبات الفئات المعوزة و الهشة التي استحسنت إليها ساكنة الإقليم.

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