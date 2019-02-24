تفاصيل جديدة في مقتل طالب جامعي باكادير

نُشر بتاريخ :  2019-02-24 - 14:35
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أجمد وزروتي: هبة بريس

ألقت العناصر الأمنية بأكادير صباح اليوم الأحد 24 فبراير القبض على القاتل الحقيقي للشاب الذي توفي أمس السبت خلال جلسة خمرية بآيت ملول .

وحسب معطيات حصرية حصلت عليها هبة بريس من مصادر موثوقة، فقد تم اعتقال الجاني الرئيسي الذي قام بضرب صديقه بواسطة سكين على مستوى أطرافه السفلى، بسبب خلاف حول أحد الفتيات التي كانت تعاقر معهم الخمر آنداك، مما أدى بالضحية إلى نزيف حاد عجل بوفاته في غياب أي إسعاف في تلك اللحظة.

هذا وسبق لمنابر اعلامية ومجموعات فايسبوكية أن ربطت الجريمة بحرب بين فصائل طلابية، غير أن مصادر هبة بريس فندت الأمر مؤكدة على أن الجاني ليس بطالب جامعي بل عامل بورشة حدادة.

هذا وينتظر ان يتم تقديم الجاني ومرافقيه على أنظار المحكمة بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية.

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