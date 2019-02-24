الجزائر: الشرطة تعتقل نشطاء وتطلق الغاز ضد متظاهرين رافضين لترشح بوتفليقة

هبة بريس ـ الرباط

أطلقت قوات الشرطة الجزائرية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق متظاهرين تجمّعوا في ساحة أودان، وسط العاصمة، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، في انتخابات 18 إبريل المقبل.

ويسود توتر كبير ساحة أودان، حيث تلاحق قوات الشرطة الناشطين لإبعادهم، فيما يصرّ المتظاهرون على التجمّع مجددا.

وانتقد الناشطون استعمال قوات الشرطة للعنف لقمع تظاهرة سلمية استجابة لنداء حركة تكتل “مواطنة” الذي يضم أحزابا وشخصيات مستقلة، والذي دعا إلى مظاهرات، الأحد، في العاصمة الجزائرية ومختلف المدن.

وبدأت السلطات الجزائرية حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين والداعين إلى التظاهر من نشطاء “مواطنة”، حيث تم اعتقال المحامية والناشطة زبيدة عسول، وعدد من الناشطين والمشاركين في التظاهرة.

وقال مصادر صحفية إن “الشرطة اعتقلت عددا من كوادر الحزب واقتادتهم إلى المراكز الأمنية”.

وردد متظاهرون شعارات “الجزائريون ضد العهدة الخامسة”، و”سلمية سلمية، لا للعنف”، وسط تطويق أمني كبير، من دون أن يتم تسجيل أية مناوشات.