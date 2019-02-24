استقبال الامير هاري وعقيلته بدار اسني لايواء التلميذات بالحوز

ضاهر محمد: مراكش

حل قبل قليل من صباح اليوم الاحد الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل دوق ودوقة “ساسكس” إلى الجماعة القروية آسني بإقليم الحوز، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزوجين للمغرب، منذ يوم أمس السبت حيث تشمل زيارتهما محطات في الرباط والدار البيضاء وآسني بإقليم الحوز.



ووصل هاري وميغان إلى جبال الأطلس لزيارة أسني بإقليم الحوز و تحديدا دار آسني لإيواء الفتيات القرويات من أجل متابعة الدراسة بعيدا عن أسرهن “منازل التعليم للجميع”، والتي تديرها منظمة غير حكومية مغربية، وهي توفر الوصول إلى التعليم الثانوي للبنات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و 18 سنة، والتقى دوق ودوقة ساسيكس ببعض من أولئك الذين يقيمون في الدار، وكذلك أولئك الذين يقومون بتدريسهم في حين تم تخصيص حفل للحناء للدوقة ميغان.

الاستقبال عرف حضور والي جهة مراكش اسفي ورئيس المجلس الاقليمي ورؤساء الجماعات، ومنتخبي المنطقة وفعاليات النسيج الجمعوي بإقليم الحوز.

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