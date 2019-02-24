الدار البيضاء : الشرطة تضطر لاشهار اسلحتها الوظيفية لتوقيف عصابة

هبة بريس ـ الرباط

اضطر عناصر دورية لفرقة الدراجيين التابعة لمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك من أجل توقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في ارتكاب سرقات تحت التهديد باستعمال العنف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية مكونة من دراجيين كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيهم الذين تم ضبطهم متلبسين بتعريض ضحية لسرقة هاتفها النقال تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، غير أن أحدهم أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما اضطر عناصر الدورية لإشهار أسلحتهم الوظيفية دون استعمالها، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف المشتبه فيهم.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل التحريات من أجل توقيف شريكهم الخامس الذي تم تحديد هويته.

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