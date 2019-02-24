السنغال.. خمسة مرشحين يتنافسون على منصب الرئيس

هبة بريس ـ الرباط

يتوجه حوالي 6 ملايين و683 ألف و43 ناخبا سنغاليا إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار رئيس جديد للبلاد في إطار الاقتراع الحادي عشر من نوعه في تاريخ البلد.

وسيختار السنغاليون رئيسهم من ضمن خمسة مرشحين هم الرئيس المنتهية ولايته، ماكي سال، عن تحالف (بينو بوك ياكار)، وعيسى سال، عن حزب الوحدة والتجمع، والوزير الأول الأسبق، ادريسا سيك (تحالف رومي المعارض)، واوسمان سونكو (تحالف باستيف)، وماديكي ديانغ، وزير الخارجية الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطي السنغالي.

واختتمت الحملة الانتخابية لهذه الرئاسيات أمس الجمعة بعد ثلاثة أسابيع خاض خلالها المرشحون جولات في مختلف مناطق البلاد لإقناع الناخبين ببرامجهم، بما في ذلك منطقة دكار التي تضم حوالي 6ر1 مليون ناخبا.

وحسب معطيات لوزير الداخلية والأمن العمومي، ألي نغوي ندياي، فإن 14 ألف و651 مكتب تصويت ستفتح في مجموع التراب الوطني أمام 6 ملايين و373 ألف و451 ناخبا، فيما خصص 746 مكتبا للناخبين السنغاليين المقيمين بالخارج وعددهم 309 ألف و592 ناخبا

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