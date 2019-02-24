ازيلال: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تقدم أزيد من 12 ألف خدمة طبية

هبة بريس ـ الرباط

أجرت قافلة طبية متعددة الإختصاصات بالجماعة الترابية أولاد معمر مولاي عيسى بن ادريس بقيادة أيت عتاب بإقليم أزيلال ، یومي 21 و 22 فبراير الجاري، ما مجموعه 12 ألف و 112 استشارة طبية همت تخصصات مختلفة.

وتروم هذه القافلة التي نظمتها التعاضدية العامة لموظفي الادرات العمومية بشراکة مع عمالة إقليم أزيلال الى تقريب الخدمات الإجتماعية والصحية الى منخرطيها وكذا الى أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وعامة الساكنة المحلية في وضعية هشاشة .

وقد مکن البرنامج الطبي لهذه القافلة ، یوم الخمیس، من إجراء ما مجموعه 4370 استشارة طبية في تخصصات مختلفة بجماعة تیسقي منها 971 کشفا في طب العیون ، و222 في طب الأطفال، و722 في الطب العام ،و301 في طب الاسنان، و560 في أمراض القلب، و 127 في أمراض الجهاز البولي، و655 فحصا في أمراض النساء ، وفحصین يتعلقان بالصوت التعويضي، و25 تصويرا شعاعيا للثدي، و 583 في طب الأنف والحنجرة ، فيما تم توزيع 21 نظاراة طبية. کما شمل البرنامج ، یوم الجمعة، ساکنة مولاي عیسی بن ادریس حیث استفادت من ما مجموعه 7742 استشارة طبية في تخصصات مختلفة منها 1322 في طب العیون ، و 671 في طب الاطفال، و 1222 في الطب العام، و 831 في طب الاسنان، و 498 في أمراض القلب، و333 في طب المسالک البولية، و 299 في طب النساء، و 09 متعلقة بالصوت التعويضي، و 758 في طب الانف والحنجرة ، فيما تم توزیع 61 نظارة طبية الی جانب إجراء 27 تصویرا شعاعيا للثدي ۔

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0