بوعياش تكشف موقفها من إعادة محاكمة حامي الدين في ملف أيت الجيد

هبة بريس ـ الرباط

كشفت آمنة بوعياش، الرئيس الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن موقفها من إعادة محاكمة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.

وقالت بوعياش، خلال استضافتها، مساء امس السبت، في برنامج شباب Vox بقناة ميدي1، “أنا أحترم دعوة عائلة الضحية” قبل ان تضيف “ليس هناك تقادم من حيث التقاضي ولا بد أن تكون لدينا الثقة في القضاء”.

وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “القضاء لم يحسم بعد، وعلى المستوى الدولي نجد أمثلة مشابهة، فلماذا نتخوف؟ ولا يمكن أن نثير التوثر في أي قضية”.

يشار أن هيئة الحكم التي تنظر في الملف بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قد قررت تأجيل الجلسة إلى يوم 19 مارس 2019، بناء على ملتمس دفاع حامي الدين والمطالب بالحق المدني والنيابة العامة.

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