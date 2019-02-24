الخطوط الملكية المغربية ناقل رسمي للمهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون بوغادوغو

تعد الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للدورة ال26 للمهرجان الأفريقي للسينما والتليفزيون واغادوغو (فيسباكو)، التي افتتحت فعالياتها مساء أمس السبت . ويرتقب أن يحضر هذه الدورة 4500 مهنيا ومائة ألف متفرجا، حيث سيتابعون 450 عرضا في تسع قاعات بالعاصمة البوركينابية ومدن أخرى ببوركينا فاسو.

وحصلت الخطوط الملكية المغربية على صفة ناقل رسمي لأكبر مهرجان أفريقي للأفلام بموجب اتفاقية تم توقيعها في فبراير 2014 في واغادوغو. وهكذا تولت الشركة الوطنية هذه المهمة لدى هذا الحدث الثقافي والفني القاري المرموق على مدى ثلاث دورات (2015 و 2017 و 2019).

وينص الاتفاق على أن توفر الخطوط الملكية المغربية للمشاركين النقل الرسمي والشحن اللازم لانجاز هذا الحدث الكبير،الموجه للنهوض بالسينما على مستوى القارة الأفريقية. وبالإضافة إلى توفير التذاكر من طرف الخطوط الملكة المغربية لدورات المهرجان ، تلتزم الشركة بتحديد أسعار تفضيلية للمشاركين من نقط انطلاق شبكة الشركة سواء من الولايات المتحدة، او أوروبا أو الشرق الأوسط أو الدول الأفريقية الأخرى لتمكينهم من حضور هذا الحدث. وكانت فعاليات النسخة ال26 لمهرجان (فيسباكو)، قد انطلقت مساء امس تحت شعار “ذاكرة ومستقبل السينما الإفريقية”.وتميز حفل افتتاح هذه الدورة التي تحل رواندا ضيف شرف عليه، بحضور الرئيس البوركينابي، روش مارك كريستيان كابوري.

ويتنافس على السعفة الذهبية الإفريقية للمهرجان الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لانطلاقه (1969-2019)، 20 فيلما طويلا من 16 بلدا إفريقيا.

كما يتنافس في هذا المهرجان على مدى أسبوع، 165 فيلما في فئات الفيلم القصير والوثائقي والمسلسلات التلفزيونية وأفلام المدارس الإفريقية للسينما.

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