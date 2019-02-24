التهميش و سوء التسيير يخرج ساكنة فاس للاحتجــاج

نُشر بتاريخ :  2019-02-24 - 10:54
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ع محياوي ـ هبة بريس

عاشت مدينة فاس اليوم السبت 23 فبراير الجاري توثرا غير مسبوق، بسبب خروج عدد كبير من أبناء مدينة فاس بما فيهم جمعيات المجتمع المدني، للاحتجاج على الأوضاع التي تعاني منها العاصمة العلمية جراء سوء التسيير لحزب العدالة و التنمية.

و رفعت خلال هذه الوقفة شعارات صاخبة من قبيل “حزب العدالة سير فحالك.. فاس ماشي ديالك” ” صامدون صامدون.. للإقصاء رافضون” هذه الشعارات وغيرها دوت في سماء العاصمة العلمية، و حملتهم احتقان الأوضاع .

وترفض ساكنة فاس عدم مواجهة مشاكل التهميش المتمثلة أساسا في غياب البنية التحتية المنعدمة والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتطالب بحلول واقعية للخروج من النفق .

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