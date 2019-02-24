وجدة…مسيرة جهوية لـ CDT ضد السياسات الحكومية

هبة بريس : أحمد المساعد

تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي التي دعت إليه نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 20 فبراير الجاري، عبر تنظيم مسيرات جهوية وإقليمية ضد السياسات الحكومية.

نظم الفرع الجهوي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للشرق بوجدة يومه الأحد 24 فبراير الجاري مسيرة جهوية بمشاركة مختلف القطاعات المنتمية لها عبر ربوع الجهة حيث جابت أهم الشوارع الرئيسية للمدينة ضد السياسات الحكومية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن وتراجع في المكتسبات الاجتماعية.

خلال المسيرة رفعت شعارات ضد حكومة التراجعات والعطالة والضرائب والزيادات في الأسعار والإغتناء الغير المشروع وتنديدا بإختلالات في صناديق ومعاشات الموظفين والعمال و احتجاجا على ضرب القدرة الشرائية وما تلاها من تدمير الطبقة المتوسطة وتوسيع دائرة الفقر والتهميش.

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