إنزكان : اعتقال قاتل طالب جامعي والبحث جاري على شركاءه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت مصالح الشرطة القضائية لانزكان ايت ملول، شاب في العشرينيات من عمره، رهن تدابير الحراسة النظرية ، بعد اعتقاله يوم أمس السبت 23 فبراير الجاري ، والمتهم بقتل طالب بالقطب الجامعي بأيت ملول .

المشتبه به، سبق وان صدرت في حقه مذكرة بحث رفقة عدد من شركاءه، مباشرة بعد مقتل طالب تعرض للضرب والجرح بواسطة استعمال السلاح الابيض.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه قام بمعية قاصرين آخرين، لا زال البحث جاريا لتوقيفهما، بتعريض شاب للاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، وذلك إثر نشوب خلاف بين الطرفين، اذ عمد أحد المشتبه فيهم إلى توجيه طعنات للضحية على مستوى أطرافه السفلى بواسطة سلاح أبيض كان يتحوزه، مما أدى إلى إصابته بنزيف عجل بوفاته فور وصوله للمستشفى.

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