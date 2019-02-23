طبيب مغربي يشرف بلاده بنيل جائزة عالمية (صورة)

نال الدكتور فيصل تراص اخصائي طب الكلي من المغرب بجائزة فينوس الطبية الدولية للطبيب المتميز في طب الكلي للعام 2019، التي تسهر مؤسسة “فينوس” العالمية بجمهورية الهند على تنظيمها وتكريم صاحبها.

ويأتي منح الجائزة للطبيب المغربي الشاب فيصل تراص، تكريماً لمجهوداته ك الطبية التي يقدمها في مجال طب الكلي خصوصاً، حيث ارتأت اللجنة التي تقدم لها ملفات الترشح من منح الجائزة للطبيب المغربي بعدما اقتنعت بكفاءته الطبية.

هذا ويشار إلى أن الجائزة تُمنح من قِبل مؤسسة فينوس الدولية، المتواجد مقرها مدينة تشناي بجمهورية الهند، وتهدف إلى تكريم الأساتذة والعلماء من مختلف التخصصات وحقول المعرفة لما قدموه من إسهامات وجهود في خدمة العلوم والإنسانية.

ويتنافس على الجائزة العديد من أساتذة الجامعات والمؤسسات الطبية والتعليمية الأخرى من مختلف دول العالم، حيث يتم تقييم طلبات الترشح من قبل لجنتين تضمان عدداً من المتخصصين في مختلف المجالات، وتقوم المؤسسة بتكريم الأساتذة والخبراء من مختلف الجنسيات وفي مختلف العلوم والتخصصات الطبية، على أن يتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال مؤتمر دولي بمدينة تشناي الهندية في أبريل المقبل.