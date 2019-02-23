قطر وتركيا الأكثر انتكاسا في مؤشر هشاشة الدول 2018

نُشر بتاريخ :  2019-02-23 - 20:44
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هبة بريس - وكالات

 

صنف مؤشر هشاشة الدول 2018، الصادر من مؤسسة funder for peace ، دولتي قطر وتركيا ضمن البلدان الأقل استقرارا في العالم والأكثر هشاشة خلال 2018، وفقا لإحصائية تمت بالاعتماد على 12 مؤشرا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ومؤسسة funder for peace الأمريكية غير الربحية تصدر تقريرا سنويا تتحدث فيه عن هشاشة الدول حول العالم بالاستناد لمجموعة كبيرة من العوامل، حيث تقيس الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني لـ178 دولة حول العالم، ويأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى كالضغوط الديموغرافية ومشاكل الهجرة والفقر وغيرها.

تركيا تنتظر 19 مليار دولار من قطر كـ”استثمارات”قطر وتركيا.. أردوغان يراهن على الحصان الخاسر يعطي المؤشر الدول علامات على مؤشر من 0 إلى 120 درجة، حيث يعبر ارتفاع الدرجة عن تراجع الاستقرار والعكس صحيح، كما يضع المؤشر في نسخته لعام 2018 قوائم بالدول التي سجلت انتكاسا وأخرى سجلت تعافيا.

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