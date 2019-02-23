الرئيس الايفواري يستقبل بوريطة حاملا رسالة شفوية من الملك محمد السادس

هبة بريس - و.م.ع

استقبل الرئيس الإيفواري، الحسن واتارا، مساء أمس الجمعة بأسيني (95 كلم شرق أبيدجان)، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، الذي نقل إليه رسالة شفوية من جلالة الملك محمد السادس.

وجرى هذا الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية الإيفواري، مارسيل أمون-تانوه، وسفير المغرب في كوت ديفوار، عبد المالك كتاني.

وتمحورت المباحثات بين الطرفين حول تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين المغرب وكوت ديفوار، وكذا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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