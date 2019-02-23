تنظيم مسابقة في المحاكمة الافتراضية بكلية الحقوق بمراكش

ضاهر محمد -مراكش

نظم ماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض بمراكش في شخص الدكتورة السعدية ماجيدي أستاذة التعليم العالي يوم أمس الجمعة مسابقة في المحاكمة الافتراضية في اطار مادة فن المرافعة وذلك برحاب مدرج الندوات والمؤتمرات المختار السوسي.

وقد تكونت لجنة تحكيم المسابقة من السادة الاساتدة الاتية أسمائهم : الاستاذ احمد نهيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الاستاذ عز الدين الخو رئيس المحكمة الابتدائية بانزكان، الاستاذ عبد الرحيم الجمل نائب رئيس المحكمة التجارية بمراكش، الاستاذ محمد الشافعي أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض، الاستاذ محمد مومن استاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض،الاستاذة جميلة جودار محامية بهيئة مراكش، والاستاذ عمر بنيطو محامي بهيئة مراكش.

وقد قررت لجنة التحكيم اختيار الفريق الفائز بناء على معايير منها الكفاءة والارتجالية وحسن التخلص والبداهة والتفنن في المرافعة؛ وهذا الفريق سيمثل المملكة المغربية في المحاكمة الصورية للدول العربية التي تحتضنها دولة لبنان لهذه الدورة بعدما كانت قد احتظنتها دولة الكويت السنة الفارطة وتوجت بفوز الفريق المغربي.