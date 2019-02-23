الطالبي العلمي: نرفض استغلال التعليم لأهداف سياسية

هبة بريس - الرباط

دعا القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الشبيبة والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، الى عدم الانسياق وراء الخطابات الداعية إلى تدريس المواد العلمية باللغة العربية بدل اللغات الأجنبية.

القيادي التجمعي، أكد في كلمته بالمنتدى الاول لحزب “الحمامة” بمدينة الداخلة، اليوم السبت، على أن إصلاح التعليم مشروع ملكي، غير قابل للنقاش أو التسييس من طرف جهات تحكمها مواقف إيديولوجية وتاريخية.

واعتبر الطالبي العلمي، أن الجهات الداعية إلى عدم تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، تسعى الى استغلال الموضوع لأهداف سياسية، دون الاكتراث الى مصلحه الوطن ومستقبل المواطنين.

وشدد الوزير، على ضرورة الحفاظ على الهوية والثقافة المغربية التي ترتكز على التنوع والاختلاف في اللغات وغيرها.

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