لشكر ل”هبة بريس “: الديمقراطية لاتكون إلا مع الدولة الأمة ” (فيديو)

نُشر بتاريخ :  2019-02-23 - 21:00
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس
قال اريس لشكر أن الجميع يعلم ماشهده جنوب البحر الابيض المتوسط من نكوص وتداعيات أدت الى انهيار دول وحدوث حروب داخلية وتنامي الارهاب والى اللا استقرار ، مما يطرح امام السياسيين تحديا متمثلا في البحث عن مستقبل مغاير .
واضاف لشكر في تصريح خص به موقع “هبة بريس” على هامش اللقاء التشاوري للاحزاب الديمقراطية صباح اليوم السبت 23  فبراير بمدينة طنجة ، أن المغرب لما خرج من 2011  أضحى متميزا بنموذجه الاستثنائي في الانتقال والتطور ، حيث كان لزاما اتخاذ المبادرة من اجل طرح الامور للمناقشة حول ماذا وقع ، لذلك بادر الحزب (الاتحاد الاشتراكي) الى استدعاء الاحزاب اليسارية من مختلف بلدان المغرب العربي الى لقاء في الرباط والذي كان مناسبة للخروج من الحديث عن” اليسار واليمين ” الى ملامسة ابعاد الديمقراطية في المنطقة .
واردف لشكر ان الديمقراطية لاتكون الا مع الدولة الامة والدولة الامة هي الاساس لكل دولة قوية عادلة ، لافتا الى ان حزب الاتحاد الاشتراكي كان مبادرا الى جانب حزب مشروع تونس لتنظيم لقاء أول بمدينة المنستير وبتنسيق مع حزب الاصالة والمعاصرة تم تنظيم اللقاء الثاني بمدينة طنجة .

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