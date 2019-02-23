“الأحرار” يرفع “مساهمته” في التصور التنموي الجديد للديوان ويدافع عن “السنة الامازيغية

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالحصيلة “الإيجابية” لعمل فريقيه بمجلس النواب والمستشارين خلال الدورة المنصرمه.

الحزب، أعلن عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، عن تقديمه لمذكرة بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد للديوان الملكي، وهيالمذكرة التي تضمنت مجمل مخرجات “مسار الثقة”.

وجدّد المكتب السياسي، وفق ذات البلاغ، تأكيده على ضرورة الرقي بأوضاع الثقافة الأمازيغية، ، لغة وثقافة، باعتبارها إحدى ركائز الهوية الوطنية، وذلك عبر إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، وعبر التعجيل بإخراج القانونين التنظيمين، على التوالي، للطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للثقافة واللغات.

وشدد الحزب، على أنه يدافع عن القضية الأمازيغية من منطلق المواطنة، بعيدا عن المزايدات ذات الطابع السياسوي الضيق.

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