ابتدائية الحسيمة تدين تلميذا صور شخصا دون اذنه

هبة بريس – الحسيمة

ادانت الغرفة الجنجية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، يوم أمس الجمعة 22 فبراير الجاري، تلميذا بالسجن 4 أشهر موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم بتهمة التقاط صور شخصية دون موافقة صاحبها.

مصادر محلية كشفت ان الحكم جاء بعد متابعة المتهم وهو تلميذ يدرس بالثانوي من طرف شخص قام بتصويره رفقة عائلته بواسطة هاتف محمول بدون إذن صاحبها حيث رفض مسحها في البداية ليلجأ هذا الأخير إلى القضاء.

وحكمت المحكمة ابتدائيا علنيا وبمثابة حضوري وفق منطوق الحكم، بمؤاخذة الضنين من أجل ما نسب إليه وعقابه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 1 7