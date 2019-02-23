بحر طنجة يلفظ جثتين بالواجهة الأطلسية

اس.بويعقوبي – هبة بريس

لفظت امواج الواجهة الاطلسية لمدينة طنجة جثتين لشخصين ينحدران من دول جنوب الصحراء ، يرجح انهما هلكا في محاولة للهجرة للسرية انطلاقا نحو الضفة الاخرى .

الجثة الاولى عثر عليها على مستوى شاطئ “سيدي قاسم” على الواجهة الأطلسية، حيث تبين أن الأمر يتعلق بمهاجر ينحدر من دول جنوبي الصحراء الإفريقية ، في حين عثر على جثة ثانية غير بعيد عن المنطقة وبالضبط بشاطئ “الصول” بعدما لفظتها أمواج البحر، ويحتمل أنها تعود لضحية هجرة غير قانونية.

هذا وكانت مصالح الوقاية المدنية قد انتشلت أمس الجمعة، بشاطئ أشقار بضواحي مدينة طنجة، جثة مهاجر سري ينحدر من دول جنوب صحراء افريقيا لفظ أنفاسه غرقا.